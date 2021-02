Tenniskaos foran Australian Open – virustilfelle på Ruuds tidligere hotell

Smittetilfellet stammer fra hotellet Grand Hyatt i Melbourne. Det er et av flere hoteller der de involverte i turneringen skal oppholde seg for å gjennomføre en pålagt 14 dagers karantene ved ankomst til Australia.

Casper Ruud bor ikke der, bekrefter den norske tennisprofilens manager, Venke Aure, overfor Eurosport.

– Casper bodde der under karantenen, men vi vet at han har flyttet ut nå, sier Aure noen timer etter at smittetilfellet ble kjent.

Må avgi negativ test

Mannen som har avgitt positiv virustest, skal ha vært på vakt senest 29. januar.

Mer enn 1000 spillere, trenere og ledere ankom i forrige uke et Australia som har hatt svært få virustilfeller. Samtlige har forpliktet seg til å innlede oppholdet med to ukers karantene.

Gjennomføringen av oppvarmingsturneringene til årets første Grand Slam-dyst for tenniseliten blir påvirket av isolasjonssituasjonen som nå har oppstått, bekrefter arrangøren onsdag.

Spillerne vil først kunne gjenoppta kampaktiviteten etter å ha avgitt en negativ test. Torsdag er det lagt opp til massetesting.

Tror på normal oppstart

Delstatsministeren i Victoria, Daniel Andrews, sier at han ikke tror situasjonen vil påvirke gjennomføringen av Australian Open.

Mens de fleste spillerne har fått trene i karanteneperioden sin etter ankomst, har 72 av dem måttet oppholde seg på hotellrommet 24 timer i døgnet. Åtte personer testet positivt på koronaviruset etter ankomst med charterfly til Australia.

Casper Ruud er blant spillerne som forbereder seg til Australian Open.

Turneringen starter mandag.