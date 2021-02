– Jeg hørte nettopp lydopptaket med Luque og psykiateren, og jeg kastet opp. Det eneste jeg ber om er at rettferdighet skal skje , skriver Dalma Maradona på Twitter . Også hennes søster Giannina uttrykker vemmelse overfor argentinske medier etter å ha hørt opptakene. Hun krever også at legen stilles til ansvar.

Lite flatterende lydfiler

Det argentinske nyhetsnettstedet Infobae offentliggjorde de lekkede lydfilene mellom legen Leopoldo Luque og psykiateren Agustina Cosachov. Ifølge VG skal samtalen ha vist lite respekt for den avdøde pasienten.

Luque er nå under etterforskning for uaktsomt drap og for å ha hensatt fotball-ikonet i en hjelpeløs tilstand.

Døtrene Dalma (t. v.) og Giannina under likvaken til faren Diego Maradona i Argentina. Foto: Juan Mabromata / AFP

Var nylig operert

Maradona døde av et hjerteinfarkt i sitt hjem 25. november i fjor. Han var da alvorlig syk og hadde nylig gjennomgått en operasjon i hjernen. En del av etterforskningen mot legen går på om det var riktig av ham å skrive ut Maradona så raskt etter den alvorlige operasjonen.

I opptakene skal de to ha diskutert at de ikke ville ha skylden for Maradonas død og omtalte ham som en vanskelig pasient.

Det ble ikke funnet alkohol eller narkotika i blodet til den argentinske legenden, men han gikk på flere medisiner mot blant annet angst og depresjon.