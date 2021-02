Solskjær om nett-trollene: – Vi må hjelpe dem

Nordmannen har måtte tåle fem tapte poeng på de to siste kampene. I kjølvannet av disse er Axel Tuanzebe, Anthony Martial og Marcus Rashford blitt utsatt for rasisme.

– Menneskeheten og sosiale medier på sitt verste, skrev Rashford om det han ble utsatt for i en twittermelding lørdag kveld.

På pressekonferansen foran tirsdagens kamp mot Southampton tok Solskjær bladet fra munnen. Han mener selskapene bak de sosiale mediene må bli tøffere med brukerne sine.

– Vi vet at man skal ha ytringsfrihet, men her krysser man en grense. Du synes synd på dem (nett-trollene). Vi må hjelpe dem. Og for å hjelpe dem må du fjerne muligheten deres til å ytre seg slik, spesielt når de er anonyme, sa nordmannen.

Solskjær kaller hele situasjonen uakseptabel og varsler at klubben vil forme et samarbeid med myndighetene i et forsøk på å forhindre lignende hendelser i fremtiden.

– Det er ikke bare snakk om fotballen og fotballspillere, selv om det selvfølgelig får oppmerksomhet. Det skjer i hele samfunnet, og det må stoppes. Vi kan ikke gjøre så mye med hva som skjer i sosiale medier. De må være sterkere for å kunne stoppe det.

Jonas Bear-Hoffmann, generalsekretær i spillerforeningen (Fifpro), sier til Sky Sports at en boikott av de sosiale medieplattformene fra spillerne kan tvinge fram et større fokus på rasisme hos selskapene.

– Spillere, utøvere og andre artister er en stor pågangsdriver for hva disse selskapene foretar seg. Disse selskapene har også et overordnet ansvar for å sikre at folk føler seg trygge og ivaretatt, sier Bear-Hoffmann.