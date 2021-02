Svensk gulltrener beklager nazi-referanse i intervju

Bergstrand, som ledet Djurgården til seriemesterskapet i Sverige i 2019, ble intervjuet av Aftonbladet. Intervjuet hadde lederskap som et overordnet tema, og Bergstrand sa at tysk lederskap før og under andre verdenskrig er «noe man kan dra lærdom av».

Den biten av intervjuet er fjernet fra Aftonbladets artikkel. Treneren beklager nå «støtten» til den tyske nasjonalsosialismen på 1930- og 1940-tallet.

– Jeg er klar over at det jeg sa, kan feiltolkes. Jeg beklager fryktelig for mitt valg av referanse. Jeg står ikke for den type meninger som assosieres med den grusomme, triste og mørke tiden. Mine valg av ord og resonnement var dårlige, og jeg er lei meg for det, sier 52-åringen til sin klubbs hjemmeside.

Bergstrand, som tok seriegull med Djurgården som spiller i 1992, er trener for nyankomne Leo Cornic og utlånte Per Kristian Bråtveit.