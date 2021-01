Hovland ett slag bak teten etter 12 spilte hull - holder 2.-plassen etter storspill

23 år gamle Hovland åpnet trygt og godt med tre par på de tre første før han slo et spektakulært innspill på det fjerde hullet og enkelt kunne sette birdien. Det ble også par på det femte hullet.

Nordmannens gode spill gjorde at han var på delt 2.-plass med fire andre spillere etter at han er igjennom de fem første hullene for dagen. Etter birdie på både hull seks og sju var Hovland oppe på 2.-plass alene. Den plassen holdt han med par på hull åtte.

Birdie på hull ni førte Hovland opp i delt ledelse med Reed, men etter par på både 10, 11 og 12 var han nede på 2.-plass igjen, men fortsatt bare ett slag bak Reed etter minus fire for dagen.

Hovland har distansert de bak seg, og etter 12 hull var det tre slag ned til 3.-plassen.

For Hovland gjenstår det sju hull på siste dag av PGA-turneringen Farmers Insurance Open i California.

Hvis Viktor Hovland skulle vinne blir han den yngste noen gang til å vinne tre PGA-turneringer. Legenden Jack Nicklaus innehar rekorden satt i 1962.