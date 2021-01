Bamford senket Leicester

Bamford hadde gått målløs av banen i de siste fire PL-kampene, men i søndagens oppgjør ble han sentral med både scoring og to målgivende pasninger i Leeds' snuoperasjon.

Vertene tok ledelsen i kampens 13. minutt ved Harvey Barnes. Han førte ballen fra egen halvdel, spilte vegg med James Maddison og plasserte ballen kontrollert ned i hjørnet bak Illan Meslier.

127 sekunder senere kom et kontant svar fra Leeds, og det gikk hurtig framover hos gjestene. Luke Ayling snappet en dårlig Leicester-pasning og spilte til Bamford. Han la ballen videre til Stuart Dallas, som skjøt på direkten og sendte ballen forbi Kasper Schmeichel.

Senere i første omgang fikk både Leicesters Ayoze Perez og Leeds' Mateusz Klich scoringer annullert for offside.

Etter pause gjorde Leicester-manager Brendan Rodgers et grep som snudde om på kampen. Han byttet formasjon, og hjemmelaget fikk umiddelbart mer kontroll over ballen mot et Leeds-lag som har hatt mer ballbesittelse enn motstanderen i alle sine kamper denne sesongen.

Det hjalp imidlertid ikke så veldig, for det var Leeds som scoret det neste målet. Igjen var det Leicester-slurv som ble utnyttet nådeløst, og Bamford hamret ballen i mål med et kanonskudd som Schmeichel ikke nådde opp til.

Leicester skapte store sjanser etter 1-2-målet, men maktet ikke å sette ballen i mål. Leeds var stadig farlige på overganger, og etter 83 minutter fikk Bamford og Harrison løpe nesten uforstyrret mot vertenes mål. Bamford la ballen til Harrison, som enkelt kunne trille inn 3-1.

Seieren var Leeds' niende på 20 PL-kamper, og det nyopprykkede laget har plassert seg midt på tabellen. Bamford er en sterk bidragsyter til det med sine elleve mål og fire assists.

Leicester misset samtidig muligheten til å ta seg forbi Manchester United og opp på 2.-plass på tabellen.