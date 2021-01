Kristoffersen leder i Chamonix – slo tilbake etter utkjøring

Kristoffersen kjørte ut i lørdagens slalåmrenn i Frankrike. Da var konkurransen i Chamonix over etter kun to porter. Nå kan en solid og etterlengtet opptur være under oppseiling for romerikingen.

Søndag leder han i Frankrike etter første omgang. Kristoffersen har 23 hundredeler til gode på hjemmehåpet Alexis Pinturault, mens østerrikske Marco Schwarz følger ytterligere 21 hundredeler deretter.

Det er tett i toppen bak Kristoffersen. Mye kan dermed skje i omgang nummer to.

Sebastian Foss-Solevåg er nummer ti. Han har et snaut sekund å ta inn på lagkamerat Kristoffersen foran annen omgang.

Kristoffersen vant slalåmrennet i Madonna di Campiglio to dager før jul. Siden har resultatene vært varierende. Nå kan Rælingen-gutten få et løft kort tid før VM i Cortina i neste måned.

Vinneren av lørdagens slalåmrenn i Chamonix, hjemmehåpet Clément Noël, gjorde en kjempefeil og krysset målstreken 2,77 sekunder bak teten i første omgang søndag.

Timon Haugan kjørte ut fra startnummer 27, mens Jonathan Nordbotten kjørte i mål 3,89 sekunder bak Kristoffersen.

Marco Schwarz kan sikre seg sammenlagtseieren i slalåmcupen denne sesongen med en sterk plassering søndag. To renn gjenstår etter VM. Sebastian Foss-Solevåg er den som er nærmesrt østerrikeren i kampen om krystallkula.