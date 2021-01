Tidligere toppidrettsutøver tiltalt for vold og voldtekter mot ektefelle

Ifølge tiltalen mot 41-åringen, som ble tatt ut av statsadvokaten i Oslo i fjor høst, skjedde enkelte av de påtalte forholdene over et tidsrom på mer enn 16 år. I løpet av den perioden var mannen fremdeles en aktiv idrettsutøver på toppnivå i Norge.

Fra februar 2002 til mars 2018 skal mannen jevnlig ha mishandlet ektefellen. Han skal ha dyttet sparket og dratt henne etter håret, truet henne og kalt henne nedsettende ting.

– Min klient vil nekte straffskyld når saken starter, sier den tidligere idrettsutøverens forsvarer, advokat Frode Sulland, til NTB.

Ekskona stiller i retten

Det alvorligste punktet i tiltalen handler om at 41-åringen flere ganger i perioden fra 2016 til 2018 skal ha voldtatt kona selv om hun ba ham om å la være og til tross for at hun flere ganger fysisk forsøkte å motsette seg handlingene.

– Min klient skal forklare seg i retten. Dette er en alvorlig sak for den fornærmede i saken, og jeg har ikke lyst til å kommentere den noe videre i mediene, sier kvinnens bistandsadvokat Annette Rygg til NTB.

Den tiltalte mannen skal også ved ett tilfelle ha fulgt etter og truet et familiemedlem i 2018.

Varsler streng straff

Fordi de straffbare forholdene skal ha foregått over så mange år, er 41-åringen tiltalte etter både den gamle og den nye straffeloven som tok over i 2015.

Den øvre strafferammen er i utgangspunktet 15 års fengsel.

Det er statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten som har tatt ut tiltalen mot 41-åringen. Der tar hun høyde for at straffen kan bli forhøyet på grunn av de mange gjentatte overgrepene mot ekskona.