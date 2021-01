Brasils Palmeiras vant Copa Libertadores

Det er første gang siden 1999 at Palmeiras fra Sao Paulo blir Copa Libertadores-mestere. Det skjedde etter en dramatisk finale mot Santos på Maracanã stadion i Rio de Janeiro

Kampens eneste mål kom godt på overtid, like før det så ut til at det måtte ekstraomganger til for å avgjøre den sjansefattige finalen. I den 99. minutt stanget innbytter Breno Lopes ballen i mål, og fem minutter senere ble kampen blåst av.

– Det var en uforglemmelig dag for meg å score målet som sørger for seier i finalen, sa den 25 år gamle spilleren ifølge Reuters.

Sjansefattig kamp

Copa Libertadores de América arrangeres årlig mellom de beste lagene i Sør-Amerika.

Kampen startet rolig den brennhete lørdagsettermiddagen, og i første omgang var det få sjanser, ingen skudd på mål, men mange frispark.

I andre omgang fikk også Santos' trener Alexi Stival, kjent som Cuca, rødt kort. Det skjedde etter at han havnet i klammeri med en spiller på motstanderlaget. Cuca måtte dermed se resten av kampen fra tribunen.

Begge lagene kom til gode sjanser i andre omgang. Palmeiras med et frispark fra midtbanespiller Raphael Veiga og Santos med forsvarern Lucas Verissimo.

Klar for VM for klubblag

Men det var til slutt Breno Lopes som avgjorde finalen helt på tampen. Det var Lopes' andre mål siden han kom til klubben i november.

Palmeiras sikret seg dermed en plass i semifinalen i VM for klubblag og møter vinneren i kampen mellom Tigres UANL fra Mexico eller Ulsan Hyundai fra Sør-Korea.

Den andre semifinalen møter mesterligavinneren Bayern München enten Al Duhail fra Qatar eller Al Ahly fra Egypt.

Copa Libertadores-finalen skulle spilles for tomme tribuner, men Det søramerikanske fotballforbundet (Conmebol) tillot klubbene å invitere 5.000 personer.