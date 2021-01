Vickhoff Lie mot sin første pallplass etter kanonrenn

Med en ledelse på 2,29 sekunder foran første utøver, tydet mye på at en jublende Vickhoff Lie hadde kjørt et knallsterkt renn.

Tiden så ut til å kunne være en vinnertid helt til storfavoritten Gut-Behrami tok ledelsen med 68/100 sekund foran den norske jenta.

Men bortsett fra den suverene sveitseren, som etter alle solemerker vinner rennet, klarte ingen av de andre favorittene å slå tiden til Vickhoff Lie, som fortsatt lå på 2.-plass etter at 21 løpere hadde kommet i mål.

Den tidligere besteplasseringen i verdenscupen for 22-åringen fra Bærum er en 4.-plass, mens bestenoteringen i super-G var før lørdagens renn en 6.-plass.

Selv uten pallplass hittil i sesongen, har Vickhoff Lie imponert på treningsrennene og det har kun vært et spørsmål om tid før hun skulle få ut potensialet sitt i et tellende renn. Det fikk hun til de grader til i Garmisch-Partenkirchen.

Ragnhild Mowinckel kjørte ikke like godt og endte 2,94 sekunder bak Gut-Behrami i mål, over to sekunder bak landslagsvenninnen.