2020: Barbesøk og fiasko - 2021: Én kamp unna VM-tittel

1999 slo svenskene Russland 25-24 i finalen i Kairo. På veien dit vant Sverige over Norge. Solberg spilte ikke for Norge i mesterskapet for snaut 22 år siden.

For ett år siden opplevde Sverige et elendig hjemme-EM. Det ble preget av flere tap (blant annet mot Norge) og et omtalt barbesøk der storstjernen Jim Gottfridsson var med.

– Min store drøm har vært å ta et gull med Sverige, sier Gottfridsson til Aftonbladet.

Den tidligere storspilleren Magnus Wislander var med på mesterlaget i 1999. Han er mildt sagt overrasket over at det ble finale denne gangen.

- Dette er nok den største sensasjonen siden Jesus gikk i kortbukser, sa Magnus Wislander i svensk radio under semifinalen.

12 måneder etter EM-fiaskoen har Solberg snudd krise til storsuksess.

Sverige ble verdensmester også i 1954, 1958 og 1990.