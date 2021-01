Amerikansk seier i X-Games

Det er kun førsteplassen som kåres i den 20 minutter lange konkurransen, som går ut på å gjøre triks ut fra kulen i bakken.

Nordmennene Marcus Kleveland og Fridtjof Tischendorf var blant de åtte deltok i konkurransen.

Dommerne legger vekt på kreativitet og teknikk når de kårer en vinner, men NRKs ekspertkommentatorer Jonas Greve og Silje Norendal var ikke enig i at amerikaneren Henricksen fortjente seieren. De mente Marcus Kleveland , som vant denne konkurransen under X-Games i både Aspen og Hafjell i fjor, hadde de beste triksene å by på.

Den publikumsvennlige konkurransen ble gjennomført helt uten et jublende publikum til stede.

– Det er litt stusslig. Jeg skal ikke lyve. I bunnen av bakken står det bare to personer som viser deg veien til scooteren. Det er helt tomt for publikum. Det er en annerledes tid, sa Marcus Kleveland til VG før konkurransen.