God start for Hovland i California – blytungt for Ventura

Han startet nemlig med bogey på sitt første hull, hull 10, for dagen. Enda verre skulle det bli på det neste da han måtte bruke fem slag på å få ballen i par 3-hullet. Etter tre strake par ble det nok bogey på hull 15 og hull 16.

Dermed må det et lite mirakel til for at nordmannen skal klare cuten i turneringen. Etter sju hull fredag ligger han fem slag over par og har fem slag opp til det som trolig blir helgens cut.

For Hovland ser det derimot ut til å gå vesentlig bedre. Etter å ha startet åpningsrunden torsdag godt fikk han det tungt på de siste ni og falt til 48.-plass.

Etter ni hull fredag står han med fem birdier og en bogey. Med det har han klatret opp til en delt 5.-plass, seks slag under par. Opp til tet er det to slag.