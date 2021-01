FIS-sjef etter nytt Norge-nei: – Vurderer å holde oss i Mellom-Europa

Det kan bli konsekvensen av at det i vinter har vært store problemer med å gjennomføre verdenscuprenn på norsk snø. I desember ble en rekke konkurranser på Lillehammer utsatt til senere i sesongen, og onsdag ble februarrennene i kombinert og hopp avlyst etter at regjeringen innførte nye innreiseregler.

I praksis er de norske grensene stengt i minst to uker framover. Det blir ikke gjort unntak for utenlandske idrettsutøvere.

– Vi ser at det er større utfordringer å få til noe i Norge sånn som situasjonen er nå enn i andre land. Skulle den situasjonen fortsatt være der når vi går inn i en ny sesong, vil vi vurdere å holde oss i Mellom-Europa framfor å reise opp til Skandinavia. Det kan bli en konsekvens av det vi ser i dag, sier FIS' kombinertsjef Lasse Ottesen til NTB.

– Frykter dere for rennene som er satt til Norge framover?

– Det gjør vi absolutt. Vi har god dialog med Norges Skiforbund om mars-rennene, men vi ser at det ikke kommer til å bli veldig enkelt. Vi jobber samtidig med å se på andre muligheter.

Ottesen opplyser at FIS sine protokoller fungerer godt. Ingen av forbundets skigrener har hatt positive tilfeller av korona blant utøvere siden nyttår.

– Vi har et strengt smittevernregime. Akkurat nå så befinner jeg meg i Østerrike. Her er det lockdown, påbud med masker og krav om to meters avstand, men allikevel så gjennomfører vi et verdenscuprenn her nede. Det er selvfølgelig ikke enkelt, men både myndigheter og andre involverte parter har lagt til rette så vi får gjennomført det, sier Ottesen og legger til:

– Det er jeg også helt sikker på at vi hadde vi fått til i Norge.