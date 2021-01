Spanias største avis om Ødegaard: «Redd, ineffektiv og uvillig til å ta risiko»

Marca har denne tittelen på artikkelen som er signert av en avisens mest rutinerte fotballreportere: «Ødegaard, en redd spiller med trøya ikke alle kan håndtere».

Marca fortsetter slik etter at Zinédine Zidane har fått kritikk for at mange spillere gir opp å vente på sjansene i Real Madrid:

«Det er også slik at Ødegaard ikke ser ut til å kunne erobre verden med Real Madrid-drakten på. Det er mange spillere, noen av dem bedre enn nordmannen, som har falt ned i et hull når vekten av drakten har blitt for stor».

«Ødegaard fikk sjansen fra start i to kamper i starten av sesongen, men han var ikke den friske, frekke og modige spilleren vi så i Real Sociedad. Han var en annen spiller og redd, ineffektiv og uvillig til å ta risiko».

Viste ikke noe

Marca utelukker ikke at 22-åringen blir en hit i Arsenal.

«Ødegaard kan ha grunn til å være frustrert over Zidane fordi han ikke fikk sjansen i ti kamper på rad. Samtidig kan Zidane være irritert på Ødegaard. Han var aldri den samme spilleren i Real som i andre klubber. Ødegaard viste ikke noe, verken i spillet eller karakteren, som fikk deg til å tenke at han fortjente plassen foran Luka Modric».

«Det er veldig sannsynlig at nordmannen gjør det briljant i Arsenal, akkurat som i Real Sociedad. Men selv ikke det vil fjerne mistanken om at Ødegaard nå ikke er klar for å spille for Real Madrid».

Ødegaard kan få sin Arsenal-debut mot Manchester United til helgen.