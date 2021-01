Langrennsprofiler reagerer på selvbetjent coronatesting i Falun

Det vanlige er at helsepersonell gjennomfører testene. Slik har det ikke vært for verdenscuplagene som i disse dager har kommet til Sverige for å gå helgens renn.

«I Falun fikk vi instruksjoner om å bruke ansiktsmasker, og vi fikk utdelt to nesestikkere. De måtte vi holde åtte sekunder i begge neseborene. Bruk av ansiktsmasker på flyplassen blant de lokale var veldig marginal», skrev den finske langrennsstjernen Iivo Niskanen på sin twitterkonto.

Briten Andrew Young var heller ikke imponert over testingen.

«Jeg er akkurat blitt «testet» for covid foran verdenscupen i Falun. Svenskenes testing er noe forskjellig fra det vi har vært utsatt for tidligere. De gir deg en testpinne, og du må utføre testen selv. Forhåpentligvis er alle som skal konkurrere i Falun, flinke til å stappe pinner oppe i nesa», tvitret Young.

Den franske langrennsveteranen Maurice Manificat svarte slik Youngs innlegg: «Idioti er overalt».

Norges langrennssjef Espen Bjervig sier selvtestingen er blitt et samtaleemne innad i laget. Han omtaler det som en «ny opplevelse og en rar prosess».

– Jeg er overrasket over at vi måtte ta testen selv. Det hadde gitt større trygghet om en kyndig person gjorde det, sier Bjervig til VG.

Norge sto over verdenscuprennene i Sveits og Tyskland før jul. Tour de Ski på nyåret gikk også uten norske løpere, men de var tilbake til rennene i finske Lahti forrige helg.