Brann kan få kvinnelag, med kunstgress på stadion

Diskusjonen om at Brann skal bytte ut naturgresset på sin hjemmebane til fordel for kunstgress går mellom de sju fjell.

I dag har Bergen to kvinnelag i toppserien, Arna-Bjørnar og Sandviken.

– Interessant å diskutere, sier de lokale toppserieklubbene om et mulig samarbeid til avisen.

Spørsmålet om kvinner skal spille fotball i Brann dukker opp fra tid til annen. Da klubben hadde et digitalt infomøte om kunstgressaken i forrige uke, dukket spørsmålet opp igjen.

– I dag er det ikke mulig at flere lag har hjemmebane på Stadion. Med kunstgress har man mulighet til at et kvinnelag kan spille på Stadion. Det er en realitet, sier Branns daglige leder Vibeke Johannesen til BT.

Avgjørelsen om Brann skal bytte ut underlaget på hjemmebanen sin skal avgjøres av medlemmene på et ekstraordinært årsmøte 2. februar.