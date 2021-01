Sagosens VM-mareritt: Skadet og slått 31-26 av Spania i kvartfinalen

Det norske laget ødela for seg selv den første halvtimen og lå under hele 15-21 til pause.

Norge var så vidt inne i kampen i starten av 2. omgang før spanjolene fikk roet seg og tatt kontrollen tilbake. Flere norske bomskudd utover i omgangen gjorde at Spania aldri ble skikkelig truet.

Etter 21 minutter gikk Sagosen av banen med smerter. Han ropte oppgitt ut før han hadde kommet seg av banen. Så gikk han rett mot garderoben og fikk følge av landslagslege Thomas Torgalsen.

Før det hadde Sagosen hatt en ganske tung omgang med tøffe spanske taklinger og flere bomskudd, men han scoret like før han pådro seg skaden.

Han kom på banen i pausen for å se om det var mulig å fortsette. Etter noen minutter og en prat med Torgalsen, viste det seg at kvelden trolig var over for Norges storstjerne.

Sagosen kom inn igjen 13 minutter før slutt, men han var hemmet.

Var med

Norge fikk en meget bra start da keeper Torbjørn Bergerud åpnet bra. Han falt av etter et snaut kvarter, og mange av Spanias avslutninger kom etter meget gode sjanser.

Norge var oppe på 6-6, men slapp så inn tre mål på vel ett minutt til 6-9. Det rykket lot seg ikke rett opp.

Spania scoret og scoret mens de norske gutta bommet med jevne mellomrom.

Kristian Sæverås kom inn. Også han hadde vriene arbeidsforhold. I omgangens siste sekund gikk også et langskudd inn bak Sæverås til 15-21.

Norge så sterk ut etter pausen og var oppe på 18-21, 21-24 og 22-25. Det var kamp igjen, men den store gleden varte bare noen minutter for Norge.

Bergerud kom også inn i målet og reddet mye. Han kom til slutt bra fra kampen.

Corrales best

Spanias keeper Rodrigo Corrales hadde en stor kveld og vant målvaktduellen klart. Han var svært vrien å lure.

Spania har vunnet de to siste EM-sluttspillene. Spanjolene møter Danmark i semifinale fredag.

Danskene slo ut vertslaget Egypt etter et drama i sju akter. Det ble til slutt avgjort på straffekast etter fire ekstraomganger.