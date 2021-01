Ødegaard klar for Arsenal – røper sitt Arsenal-idol

Onsdag bekreftet London-klubben signeringen av nordmannen. Den kom etter noen dager med intense spekulasjoner. Ødegaard skal ha ønsket seg et utlån som følge av lite spilletid i Madrid, og han har vært koblet til flere klubber.

Arsenal ble fort en favoritt da London-klubben dukket opp blant de interesserte.

– Dette er den største ligaen, særlig i Norge, så for meg har det alltid vært en drøm å spille i Premier League. Jeg har alltid likt måten Arsenal spiller på og alt ved klubben. Så det på flere måter en drøm som går i oppfyllelse, sier Ødegaard til klubbens nettsider.

Deretter røper han at en av barndommens helter spilte i klubben han nå skal tjene.

– Det var mange Arsenal-spillere jeg beundret. Men for meg var (Cesc) Fabregas et av idolene da jeg vokste opp. Så spesielt han, sier Ødegaard.

Gode Arteta-samtaler

I forkant av at låneavtalen hadde han gode samtaler med manager Mike Arteta.

– Det var viktig for meg, og han synes å være en topp manager. Jeg liker også ideene hans, måten han ser på fotballen og også måten han er på, sier drammenseren.

– Han ga meg en god følelse, og det var viktig for at jeg kom hit. Det var avgjørende, fortsetter Ødegaard.

Arteta selv er også glad for å ha nordmannen på plass i London.

– Det er fantastisk at vi har sikret oss at Martin kommer hit ut sesongen. Martin er selvsagt en spiller vi alle kjenner svært godt, og selv om han fortsatt er ung, har han spilt lenge på øverste nivå, sier spanjolen.

– Martin gir oss offensive alternativer av høy kvalitet, og vi gleder oss alle over å kunne innlemme ham i våre planer fra nå og fram til mai, legger han til.

Fikk Ceballos-råd

En viktig bidragsyter til at Ødegaard havnet i London har også Dani Ceballos vært. Den spanske midtbanespilleren er inne i sitt andre låneopphold i Arsenal fra nettopp Real Madrid.

– Ja, Dani sendte meg en tekstmelding nylig og hadde bare gode ting å si om klubben, manageren og alt, sier Ødegaard.

– Det var også viktig for meg, og han var glad for at jeg kom hit. Så det er en god ting for meg å kjenne noen her, og å høre fra noen på innsiden av klubben, tilføyer han.

Ødegaard ble sist sommer hentet tilbake til Real Madrid fra utlån i Real Sociedad ett år tidligere enn planlagt. I Madrid har han bare startet fem kamper denne sesongen.

Landslagsprofilen har i tillegg vært involvert som innbytter ved fire anledninger.

Formsterk klubb

I Arsenal kommer Ødegaard til en klubb som omsider har funnet formen etter en elendig periode i de første månedene av Premier League-sesongen.

Britiske medier har tidligere meldt at London-klubben angivelig betaler Real Madrid 2,8 millioner euro, eller nærmere 30 millioner norske kroner, for låneperioden.

Manager Mikel Arteta er angivelig en stor tilhenger av Ødegaard, som bør ha gode muligheter til å spille seg til fast plass på Arsenals midtbane.

Arsenal ligger på åttendepass i Premier League. Tirsdag ble det seier mot Southampton. Ødegaard kan debutere hjemme mot selvester Manchester United lørdag.