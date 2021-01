Joshua King matchvinner i FA-cupen

Nordmannen hadde assist på Jack Wilsheres ledermål i første omgang og satte opp lagkamerater til flere gode sjanser. Hjemmelaget hadde lenge god kontroll, men slapp gjestene fra nivå fire inn i kampen og måtte se dem utligne ved Tom Nichols etter en snau time.

Gleden varte litt over fem minutter for Crawley, før King satte inn 2-1-målet. Arnaut Danjuma Groeneveld spilte vegg, skar inn på banen og sentret til nordmannen, som dempet ballen og sendte i vei et hurtig skudd i hjørnet før noen kom opp i press.

King har scoret alle sine tre Bournemouth-mål denne sesongen i FA-cupen og var nær et fjerde også da han i det 80. minutt vakkert vendte bort en motspiller og avsluttet inne i feltet. Crawley-keeper Glenn Morris hadde rykket ut og blokkerte skuddet.

Dårlig oppkjøring

Cupkampen skulle egentlig vært spilt lørdag, men måtte utsettes fordi Crawley-troppen var i karantene etter et smitteutbrudd. Laget fra League Two fikk starte trening igjen først mandag. En stund hadde deres eneste fellesaktiviteter vært gjennom Zoom.

Gjestene slet i første omgang. Phillip Billing burde ha gitt Bournemouth en tidlig ledelse da han fikk nikke uhindret i det 9. minutt, men ballen gikk i stolpen. King startet på topp og var opplagt der han satte opp lagkamerater gang på gang.

I det 24. minutt inviterte Arnaut Danjuma til vegg med nordmannen, men King flikket i stedet ballen til den andre siden, der Wilshere kom på løp. Den tidligere Arsenal-stjernen scoret sitt første mål siden august 2019, da han var West Ham-spiller.

Marerittminutter

Tidlig i 2. omgang opplevde Bournemouth noen marerittminutter som startet med et tilbakespill fra Steve Cook til keeper Asmir Begovic. Målvakten somlet med ballen i føttene og ble overrumplet av Ashley Nadesan. Ballen havnet hos Nichols for åpent mål, men Begovic rettet opp tabben da han stoppet skuddet.

To minutter senere skrek Nichols på straffe da han gikk i bakken i duell med Lloyd Kelly i Bournemouths felt, men han fikk i stedet et meget strengt gult kort for filming.

Minuttet senere utlignet Nichols fra kloss hold etter en stuss fra Josh Wright. Da så det ut som Bournemouth var i trøbbel, men King ordnet opp.