Johaug om Falun-finten: – Perfekt!

I stedet for en svipptur innom Norge etter verdenscuprennene i Falun sist helg, valgte landslagsledelsen i langrenn å reise direkte til Sverige og Falun.

De valgte å ikke ta noen sjanser med nye svenske innreiseregler. På vei fra Lahti til flyplassen i Helsingfors tok de beslutningen om å omdirigere charterflyet til Stockholm. Deretter tok de seg videre til Falun i Dalarna.

De uttatte Falun-løperne som ikke var i Lahti kjører bil til Falun.

– Nå slapp vi å reise til Norge og deretter ta en lang biltur for å komme hit. For min del var dette bedre. Nå blir det perfekte forberedelser, sa Johaug da TT møtte henne etter en treningstur på Lugnet stadion mandag.

Johaug sier at det er riktig så hyggelig at hun fikk noen ekstra dager i den svenske skimetropolen.

– Jeg har flere gode minner herfra.

Spennende

32-åringen var overlegent best i verdenscupcomebacket i Lahti. Der vant hun 15 kilometer skiathlon som hun ville og overbeviste på stafettetappen dagen etter.

Sveriges stjerneskudd Frida Karlsson (21) var ikke med i Lahti. Hun valgte en ekstra hvilehelg etter at hun sto av Tour de Ski etter skaden hun pådro seg mens hun tok noen treningsøvelser på hotellrommet.

I Falun er 21-åringen med igjen. Johaug er forberedt på match.

– Det blir spennende å møte Frida. Hun var i bra form under Tour de Ski innen hun skadet seg. Det var synd. Jeg tror at hun har fått trent bra og stiller sterk til helgen, sier Johaug.

Lærepenge

Landslagstrener Ola Vigen Hattestad mener at Therese Johaug fikk en lærepenge da hun ble slått på tremila i Holmenkollen av nettopp Frida Karlsson da forrige sesong ble avsluttet.

– Therese har hele tiden fått høre at hun er så suveren. men da fikk hun se at det fantes jenter som kan slå henne. Det skjedde da, og det kan skje i VM. Det ga henne en liten oppvåkning og gjorde samtidig at hun fikk ekstra påfyll av tennvæske i det daglige treningsarbeidet, mener Hattestad.

Verdenscuphelgen i Falun starter med 10 kilometer fri teknikk for Johaug & co. fredag. Lørdag er det 10 kilometer klassisk på programmet. Søndag rundes det hele av med klassisk sprint.