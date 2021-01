Kristoffersen sidestiller ny seier i «hjemmebakken» med VM-gull

Tirsdag inntar den norske stjernealpinisten igjen det han omtaler som sin egen «hjemmebakke». Schladming ligger godt under en times kjøring fra romerikingens bopel i Salzburg.

Det tradisjonsrike kveldsrennet er et av verdenscupsirkusets aller mest imøtesette og prestisjetunge arrangementer. Kristoffersen tror kun utforrennet i Kitzbühel kan måle seg.

Normalt er 60.000 elleville tilskuere på plass. Tirsdag blir det helt tomt, men Kristoffersen er ikke mindre seierssulten av den grunn. For romerikingen har Schladming blitt ensbetydende med suksess. Fire seirer og en annenplass på de sju siste forsøkene lyder den formidable fasiten.

– Dette er vel det nærmeste jeg kommer en hjemmebakke. Jeg bor ikke akkurat langt unna, og det er her jeg vant det første verdenscuprennet mitt, sier Kristoffersen til NTB foran tirsdagens renn.

Like stort som VM-gull

De første seks månedene 26-åringen bodde i Østerrike, bodde han kun fem-ti minutters biltur unna Schladming. De siste fem årene har avstanden vært på 45-50 minutter.

Kristoffersen legger ikke skjul på at han trives godt i bakken, men vil ikke uten videre være med på at det gir en ekstra trygghet.

– Både ja og nei. Hvis man blir for trygg, tror jeg ikke det er bra heller. I tillegg er det ikke så ofte at folk gjør det bra i hjemmebakkene sine. Samtidig har du selvfølgelig unntak, sier romerikingen.

Kanskje er han tilbake helt i toppen tirsdag etter et par-tre slalåmrenn der alt ikke har gått helt på skinner. På spørsmål fra NTB om et toppresultat hadde betydd ekstra mye kort tid før VM, peker Kristoffersen på at suksess under mesterskapet i Cortina i neste måned langt fra er altoverskyggende for hans del.

– Jeg har vunnet VM-gull. Du tjener kanskje mer penger og blir kanskje mer kjent av det, men det er like morsomt å vinne et verdenscuprenn. Det kan hende jeg sier noe annet etter at karrieren er ferdig, men akkurat nå er det sånn jeg ser på det, sier han.

Passerer Raich?

– Du sier det er like stort for deg å vinne i Schladming som å vinne VM?

– Da går jeg forbi Raich som den eneste med fem seirer i Schladming, så det hadde vært veldig stort, svarer 26-åringen med et smil.

Den østerrikske legenden Benjamin Raich står i likhet med Kristoffersen med fire seirer i det prestisjetunge rennet. Tirsdag kan altså nordmannen passere en av alpinsportens ruvende personligheter.

Tross variable resultater den siste tiden er Kristoffersen trygg på egen slalåmform.

– Jeg tror egentlig den er ganske ok. Det er bare en måned siden jeg vant renn sist. Andre folk går gjennom hele karrieren uten å vinne eller være på pallen, så jeg skal ikke klage for mye. Det blir for dumt, smiler han.

Foran Schladming-rennet har han jobbet med eget utstyr og forsøke å finne det optimale oppsettet. Forhåpentligvis gir det en ny minneverdig kveld i hjemmebakken tirsdag.