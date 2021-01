Lyon knuste naboen og henger med i toppen

Tino Kadewere og Marcelo scoret to ganger hver for Lyon før et selvmål av Denis Bouanga fullførte en tung kveld for vertene, som manglet sju spillere på grunn av koronasmitte. Klubbpresident Roland Romeyer har også testet positivt.

Saint-Étienne har vunnet bare en av sine 18 siste kamper og er bare fire poeng fra nedrykksplass.

Memphis Depay la opp til tre av Lyon-målene, Leo Dubois til de to andre.

Lille vant 1-0 borte mot Rennes søndag og er serietoer med like mange poeng som lederlaget Paris Saint-Germain. Jonathan David scoret Lilles vinnermål på en keeperretur.

PSG vant 4-0 over Montpellier fredag etter to mål av Kylian Mbappé, ett hver av Neymar og Mauro Icardi.