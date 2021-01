– Det var en rar opplevelse (å følge kampen). Jeg er først og fremst ekstremt lykkelig. Det hadde vært for jævlig å måtte reise hjem i morgen. Dette er fortjent, synes jeg, sa Sagosen på spørsmål fra NTB.

Han så andreomgangen fra matsalen på hotellet før det ble feiring i gangene på Marriott Mena House.

Det går snakk om at den norske troppen mandag skal ut for å se på Giza-pyramidene. Det er et rigg fra arrangørens side som flere lag har vært gjennom.

– Det er ny informasjon for meg, men jeg håper iallfall det er frivillig om man skal eller ikke, sier landslagssjef Christian Berge.

Etter 35-33-seieren over Island, var Norge avhengig av fransk bistand for å komme til kvartfinalen.

Seier eller uavgjort for Frankrike var det Norge håpet på. Portugal lå under 12-16 ved pause. Frankrike leverte VM-beste og kjørte hardt på hele veien til 32-23-seier.

– Det er moro. Jeg så ikke mye av kampen før det var ganske så klart. Jeg synes vi har spilt bedre og bedre, og jeg er veldig glad for å være videre, sa Berge til TV3.

I dusjen

Det var assistenten som fulgte Frankrikes kamp hele veien.

– Børge (Lund) ville veldig gjerne se den, og jeg er den eneste med VPN på PC-en. Til slutt kom han og sa at «nå kan du se på du også». Fram til det sto jeg i dusjen i omtrent 25 minutter, tror jeg.

Storseieren var med på å gi det franske laget en psykologisk fordel foran OL-kvalifiseringen i mars der lagene igjen møtes.

Portugiserne var avhengig av seier for å sende Norge ut av VM og selv gå videre. Skuddene var ofte altfor dårlige til at laget kunne få resultatet det trengte.

– Det er vanskelig med kamper som du ikke har noen påvirkning på. Det var forferdelig, men nå er vi med og kan påvirke selv. Det er en helt annen verden, sa Berge.

Norden på topp

Danmark og Sverige (som har norsk trener i Glenn Solberg) er også klare for kvartfinale.

Mandag kommer svaret på hvem Norge spiller mot onsdag. Spania må slå Ungarn for å gå forbi og vinne sin gruppe.

Spania er regjerende EM-mester og en total marerittmotstander for Norge. Spanjolene har 18 strake triumfer over Norge med seg inn i VM. I 1997 kom den hittil siste norske seieren over Spania.

– Vi har ikke den beste statistikken mot Spania, men jo flere forsøk du får desto nærmere kommer du. Ungarn har også sett veldig bra ut, selv om vi har hatt bra tak på dem tidligere, sa Berge til TV3.

Norge får en hviledag mer enn motstanderen før kvartfinalen.

Dårlig ut

Åpningstapet mot Frankrike kunne blitt kostbart for Norge. Her spilte sykdomsforfallet til Christian O’Sullivan trolig kraftig inn. Med ham på banen, ville det høyst sannsynlig ikke blitt norsk nederlag. Kampen endte 24-28.

Norge slo Island etter en kamp med full fart og tamt forsvarsspill. Keeper Kristian Sæverås kom inn fra start i 2.-omgangen og utgjorde en forskjell med flere viktige redninger. Så kjørte Norges tropp en kort busstur, og en del av spillerne fikk med seg 2. omgang av Frankrike – Portugal.

For Norge venter om ikke lenge en svært overkommelig OL-kvalifisering på hjemmebane i mars. Der er Chile. Brasil og Sør-Korea motstandere, og de to beste får OL-plass.

Det skal svært mye til for at det ikke blir et norsk herrelag i håndball i Tokyo – om lekene blir arrangert – i juli og august.