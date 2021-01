Fernandes senket Liverpool med frisparkperle i FA-cupen – Solskjærs første seier over Klopp

– Det er alltid godt å slå store lag. Det gir spillerne selvtillit, oppmuntring og «boost», og det gir oss også en ny kamp å se fram til, sa en fornøyd Solskjær til BBC etter kampen.

De regjerende ligamesterne har ennå til gode å score et mål i Premier League i år, men har sett sterkere ut i cupen. Borte mot Manchester United var scoringsteften tilbake, men forgjeves.

Mohamed Salah åpnet scoringsballet på Old Trafford med en lekker chip over Dean Henderson tidlig i første omgang, men Mason Greenwood utlignet for hjemmelaget etter en perfekt gjennombruddspasning fra Marcus Rashford.

I 2. omgang var rollene til Manchester Uniteds angrepsduo snudd. Da sendte Greenwood en nydelig stikker gjennom til Rashford, som enkelt satte inn ledelsen.

Salah var tilbake i scoringsform etter flere kamper uten nettkjenning, og utlignet for gjestene like før timen spilt etter et massivt trykk fra Jürgen Klopps menn.

Men med 12 minutter igjen av ordinær tid vartet Uniteds superstjerne Bruno Fernandes opp med et kunststykke av et frispark. Portugiseren klinket ballen i keeperhjørnet og sørget for avansement i FA-cupen og Solskjærs første seier over Klopp noensinne.

– Før frisparket sa (Edinson) Cavani til meg at jeg skulle prøve et hardt skudd ved siden av keeper. Det prøvde jeg, og det gikk bra, sa Fernandes, som snart har vært i Solskjærs klubb i et år.

– Det er en drøm som har gått i oppfyllelse – å spille for denne klubben og å spille i Premier League, la han til.

Jevnt

Liverpool er ikke i storform om dagen. Den vanligvis så blide Klopp trakk ikke på smilebåndet etter at kampen var avblåst, men sa at det er vanskelig å stikke av med seieren på Old Trafford.

– Hvis du vil vinner her, må du være på ditt beste, sa Liverpool-manageren.

12 minutter ut i kampen fikk Mason Greenwood en god mulighet fra spiss vinkel etter en fryktelig feil av Liverpools unge midtstopper Rhys Williams. Men det var Salah som satte første ball i nettet seks minutter senere. Roberto Firmino sendte en vakker gjennombruddspasning til egypteren, som chippet ballen lekent over Uniteds sisteskanse.

26 minutter ut i kampen fikk Marcus Rashford ballen langs kanten etter flott gjenvinningsspill av formsterke Paul Pogba, og han sendte ballen perfekt gjennom til Mason Greenwood i full sprint. 19-åringen satte utligningen kontant i mål fra spiss vinkel.

Første omgang var preget av høy intensitet og flere sjanser for begge lag, der hjemmelaget var nærmest å lede til pause.

Klinisk

– Det var en god respons fra spillerne våre etter vi havnet under 0-1. Det er aldri lett, men det var et veldig bra mål av Mason (Greenwood), sa Solskjær.

Fire minutter inn 2. omgang løftet Greenwood ballen lekkert inn i bakrom til Rashford. Igjen var det en dårlig involvering av unggutten Williams, som bommet på klareringsforsøket. Rashford gjør sjelden feil alene med keeper, og selv ikke Alisson klarte å hindre spissen i å finne veien til nettmaskene.

Deretter var det duket for tre magiske Liverpool-minutter ved timen spilt. Først lempet Thiago ballen inn i feltet, Firmino forlenget pasningen og Milner var nær ved å utligne for gjestene.

Minuttet senere spilte Edinson Cavani ballen klønete bort, og Liverpool var nok en gang i angrepsmodus. Igjen var Firmino nest sist på ballen, før Milner smart hoppet over pasningen og Salah satte inn utligningen mellom beina til Henderson.

Matchvinner Fernandes

To minutter senere ble Trent Alexander-Arnold spilt fri til høyre for buret, men i likhet med sesongen hittil for backen, stemte det ikke helt.

Etter 68 minutter var Salah nær ved å fullbyrde sitt hattrick, men Henderson sto i veien for Liverpools toppscorer.

Bruno Fernandes startet kampen på benken, men viste igjen sin klasse da han ble byttet inn i 2. omgang. Portugiseren vartet opp med et frispark av verdensklasse da han curlet ballen forbi muren og i keeperhjørnet bak en utspilt Alisson Becker.

Ole Gunnar Solskjær og co. kan dermed juble for avansement i FA-cupen og se fram til åttedelsfinale mot West Ham i februar, mens Liverpool gikk på nok et skuffende tap.