Ødegaard-overgang drar ut

Det melder flere engelske medier og blant andre avisen The Sun.

Alt tyder på at London-klubben blir den fjerde klubben Ødegaard lånes ut til etter at Real Madrid hentet ham og ga ham debuten som 16-åring.

Tittelforsvarer Arsenal ble lørdag slått ut av Southampton FA-cupen. Onsdag møtes lagene i seriekamp i Premier League.

Det er uklart om Ødegaard kan være aktuell for en plass i troppen allerede da. Avisen Marca skrev fredag at Ødegaard ikke er helt frisk for tiden. Han skal ha slitt med et kne en kort periode.

Real Sociedad-trener Imanol Alguacil trodde han skulle få Ødegaard tilbake i troppen. – Han var virkelig nær (å komme til oss), men da Arsenal kom med i kampen og Arteta ringte, valgte Ødegaard å skifte mening, sa han ifølge spanske medier.

Nordmannen var utlånt til Real Sociedad forrige sesong. Det fungerte strålende i et halvt års tid inntil Ødegaard begynte å få trøbbel med et kne (jumpers knee).

Ifølge velinformerte Marca skal Real Madrid være fullt innstilt på å beholde Ødegaard i sine rekker. Klubben ønsker ham tilbake til sommeren.

Da kan det også være at trener Zinédine Zidane er skiftet ut.