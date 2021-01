Real Madrid reiste seg uten Zidane

Ødegaard er ifølge flere medier i ferd med å bli leid ut til Arsenal.

Karim Benzema scoret to ganger mot Alavés, mens Eden Hazard bidro med mål og assist. Casemiro nikket inn det første målet.

Benzemas dobbel betyr at han er oppe i 10 seriemål. Real Madrid er på 2.-plass fire poeng bak byrival Atlético, som har spilt to kamper færre. En av dem spilles mot Valencia søndag.

Real Madrid ble ledet av Zidane-assistenten David Bettoni etter at det før helgen ble kjent at hovedtreneren har testet positivt for koronaviruset. Bettoni sa at Zidane føler seg helt fin.

Storklubben har hatt en tøff tid i det siste, med poengtap i serien, semifinaletap i supercupen og sjokktap mot lille Alcoyano i cupen.

Hattrick igjen

Tidligere lørdag gjorde Youssef En-Nesyri hattrick da Sevilla slo Cádiz 3-0 og inntok tredjeplassen. Marokkaneren gjorde hattrick også for to uker siden og topper med 12 mål scoringslista i La Liga.

Lørdag scoret han på en stolperetur fulgt av to hodestøt. På 2-0-målet sa han at han bare kunne se på ett øye etter å ha fått en smell i det andre.

– Jeg visste at dødballserven var ment for meg, så jeg måtte gå opp og nikke med bare ett øye åpent, sa En-Nesyri.

Opphenting

Den 39-årige innbytteren Joaquin spilte bare et snaut kvarter, men la opp til ett mål og scoret selv utligningsmålet da Betis spilte 2-2 mot Real Sociedad.

– Det er det Joaquin gjør, han endrer alt. Innbytterne ga oss liv i dag, sa Sergio Canales, som scoret det første målet i opphentingen.

Villarreal greide bare 0-0 mot tabelljumbo Huesca og greide ikke å klatre forbi Barcelona til fjerdeplass.