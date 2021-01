Ventura greide ikke cuten i California

Etter å ha brukt 68 slag torsdag sendte hans 75-runde ham ned til delt 94.-plass. Han var tre slag fra å få spille videre. To dobbeltbogeyer ødela mye for ham.

Nordmannen spilte første runde fire slag under par og var på delt 17.-plass bare fire slag bak lederen, men etter fredagens runde var han ett slag under par og 10 slag bak lederen.

Ventura var blant dem som innledet dagen på 10. hull. Det startet brukbart, og han var ett slag under par etter fem spilte hull, takket være birdie på 12. hull. På 15. hull ble det derimot dobbeltbogey, og en ny bogey på 18. hull gjorde at han var to slag over par halvveis.

En ny birdie på 1. hull ble oppveid av en bogey på 3. hull. Ventura greide nye birdier på 5. og 8. hull, men det hjalp lite all den tid det ble bogey på 6. og dobbeltbogey på 7. hull.

Sørkoreanske Im Sung-jae er best av de 72 spillerne som får være med lørdag og søndag. Han var likt med Ventura etter første runde, men hans 65-runde fredag betyr at han er alene i ledelse, ett slag foran sine fem nærmeste rivaler.