Shelton ble funnet bevisstløs i sitt hjem fredag, melder flere jamaicanske medier.

Sykdommen Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) er en sykdom som i tiltakende omfang ødelegger nerver i ryggmarg og hjerne. Det er bare nerver som styrer kroppens motorikk, det vil si muskler og bevegelser, som rammes. Det finnes ingen måte å helbrede sykdommen.

Shelton vant ett cuppgull med Vålerenga og fikk 58 kamper for Oslo-laget mellom 2008 og 2011. Han spilte også for Aalborg, Helsingborg og Sheffield United. Han vant også et cupgull med Helsingborg.

Den jamaicanske angrepsspilleren ble regnet som den raskeste spilleren i Tippeligaen da han spilte for Vålerenga.

Vålerenga bekrefter dødsfallet på Twitter.