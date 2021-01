Brækhus får revansjmulighet mot McCaskill 13. mars

Kampen avvikles i hjemmearenaen til NHL-laget Dallas Stars og NBA-laget Dallas Mavericks.

Brækhus var ubeseiret som profesjonell bokser inntil hun tapte for amerikanske McCaskill i august i fjor. Det skjedde i hennes 37. proffkamp, og hun mistet alle sine fem tittelbelter. Nå vil hun vinne dem tilbake.

– Jeg er supermotivert. Alt handler om å ta tilbake beltene mine. McCaskill er det første jeg tenker på når jeg våkner og det siste jeg tenker på når jeg legger meg. Jeg skal bevise at jeg er best, sier Brækhus i en pressemelding.

Bedre forberedelse

Allerede før jul reiste hun til USA for å starte opptreningen i Big Bear i California. Før den første kampen mot McCaskill var Brækhus koronafast i Big Bear i sju måneder. Det innebar at høydetreningsoppholdet ble for langvarig, og hun ble overtrent.

– Sist var jeg ikke til stede hundre prosent verken fysisk eller mentalt. Nå har jeg fått tre gode måneder til å hvile, reparere kroppen og trene styrke og kondisjon i ro og fred hjemme i Norge, sier hun.

Denne gang blir treningsleiren betydelig kortere.

Ekstra motivasjon

Etter fjorårets seier brukte McCaskill og hennes manager Rick Ramos store ord da de kritiserte Brækhus' prestasjon i tittelkampen. Det het blant annet at den norske «førstedamen» var gammel, treg og forvirret.

– Hennes negative kommentarer er med på å motivere meg enda mer til å straffe henne i ringen. Jeg har ingen interesse av å synke ned på deres nivå. Hennes usportslige oppførsel viser at hun ikke er verdig å bære disse beltene, sier Brækhus.

– Nå skal beltene hjem!