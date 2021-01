Warholm avlyser eget stevne: – Ønsker ikke å ta risikoen

Det opplyser den norske friidrettsstjernen og hans team i en pressemelding fredag.

«Innendørssesongen er relativ kort, og med dagens smittesituasjon og gjeldende retningslinjer så finner vi det mest fornuftig å avlyse», heter det der.

– Vi skulle jo så gjerne ha fått det til, men vi ønsker ikke å ta risikoen på vegne av utøverne, lokalsamfunnet eller andre, sier Karsten Warholm.

Manager og prosjektleder for arrangementet, Kristine Haddal, sier det er synd, men riktig, å avlyse.

– Smittesituasjonen og den risikoen det medfører å arrangere er selvsagt hovedgrunnen til at vi velger å avlyse. Men det er i tillegg mange involverte i et slikt arrangement, og det er mye logistikk som vi må ta hensyn til. Derfor trenger vi litt tid i forkant for å få alt til å gå opp. Med dagens situasjon så blir det vanskelig å få til, sier Haddal.

– Vi ønsker å følge de nasjonale anbefalingene med å unngå unødvendige reiser også innenlands, dette er til det beste for alle slik situasjonen er nå, sier Karsten Warholm.

Stevnet skulle vært arrangert i Ulsteinvik.