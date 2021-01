Raja gir klarsignal for Tyrkia-kampen

Dermed går regjeringen imot Helsedirektoratet, som har anbefalt at karanteneunntaket for fotballen bør oppheves. Fagmyndighetenes vurdering framgår av en fersk redegjørelse direktoratet har sendt til Kulturdepartementet.

På direkte spørsmål fra NTB er kulturministeren klar på at det per nå ikke er aktuelt å inndra unntaket fotballen har fra karantene- og innreisereglementet. Kampen 27. mars kan dermed gå som planlagt.

– Ja, forutsatt at smittevernprotokollen følges, at smittesituasjonen på det tidspunktet er håndterlig og at kampen går uten publikum eller med det publikumsantallet som gjelder på det tidspunktet, sier Raja til NTB.

– Det er lenge til 27. mars, men jeg som idrettsminister håper inderlig at det er mulig å gjennomføre den kampen, tilføyer han.

Unntak

Det er i dag et unntak i covid-19-forskriftens punkt 6f som gjelder for fotballkamper i Uefa-regi. Under dette unntaket slipper spillere karantene dersom de tester negativt ved ankomst til Norge og gjennomfører tester hver tredje dag.

Unntaket gjelder også internasjonale kamper i håndball og enkeltstående kamper «etter nærmere vilkår».

I en redegjørelse som ble kjent fredag, skriver Helsedirektoratet at de ønsker at hele 6f strykes og at unntaket oppheves. Det ville fått store konsekvenser for gjennomføringen av idrettsarrangementer på norsk jord.

– Endringen i smittesituasjonen i Europa tilsier derfor at også unntaket i § 6f bør innskjerpes, heter det i redegjørelsen.

Lettelse i forbundet

Norges Fotballforbund har allerede luftet muligheten for at Tyrkia-kampen kunne bli flyttet til utlandet. Generalsekretær Pål Bjerketvedt sa til NTB nylig at dette fortsatt var til vurdering.

Torsdagens melding fra kulturministeren ble mottatt med glede i NFF.

– Sånn vi oppfatter det, er det ikke gjort noen endring i covid-19-forskriften. Den blir i stedet utvidet til også å omfatte skiidrettene. Det betyr at de tre kommende klubbkampene og landskampen mot Tyrkia i utgangspunktet kan gjennomføres, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn til NTB.

Fotballforbundet er samtidig forberedt på at ting kan endre seg.

– Vi ser fortsatt på alternativer, sier Fisketjønn.

Kunne blitt håndballtrøbbel

Også håndballen hadde måttet tenke nytt dersom det ikke lenger ble gitt karanteneunntak ved innreise for utenlandske utøvere.

Norge skal etter planen arrangere OL-kvalifisering i herrehåndball i midten av mars. Spillere fra Brasil, Chile og Sør-Korea er anmeldt til kampene i Trondheim. De to beste lagene får plass i Tokyo-OL.

– Det kom ikke noe fra Kulturdepartementet som hindrer gjennomføring som planlagt. Vi er rede for å arrangere i henhold til det norske regelverket, sier generalsekretær Erik Langerud i Norge Håndballforbund til NTB.

Etter det NTB erfarer vurderer Det internasjonale håndballforbundet (IHF) å skrote OL-kvalifiseringsturneringene (seks i tallet for begge kjønn) og gi friplasser i stedet.

I så fall ligger Norges kvinne- og herrelag godt an.