Norge kan trenge Frankrike-hjelp i VM: – Vi må bare vinne våre kamper

Frankrikes møte med Portugal i siste kamp i hovedrunden var det store temaet på pressetreffet foran de norske håndballherrenes kamp mot Algerie fredag.

Fordi Norge tapte åpningskampen i VM mot franskmennene, er det slett ikke sikkert at seier i resten av kampene gir kvartfinalebillett.

Norge kan slå Sveits, Østerrike, Portugal, Algerie og Island i tur og orden og ende opp med åtte poeng på tabellen. Men om Portugal slår Frankrike med mellom ett og seks mål – gitt at alle lagene da står med åtte poeng – blir det ikke kvartfinaleplass.

– Det er en kjip situasjon at vi ikke kan avgjøre vår egen skjebne. Men det har vi fortjent også, når vi ikke presterte bedre i den første kampen, erkjenner Norge-stjernen Sagosen.

– Bare piss

Han erkjenner at han ble litt varm i toppen etter noen bomskudd mot slutten av nøkkelkampen mot portugiserne onsdag. Den endte med 29-28-seier og ga økt håp om kvartfinale.

– Vi må gjøre jobben vår og vinne de to siste kampene. Ellers er det bare piss at vi skal drive å snakke om alt mulig annet (scenarioer). Stemningen er god, og vi er målrettet på at vi skal vinne resten, sier Sagosen på NTBs spørsmål.

– Om vi skulle ryke ut på målforskjell, får det bare være. Vi kan ikke tenke på det akkurat nå. Vi må gjøre jobben vår, og så får vi oppsummere på søndag kveld, fortsetter han – og minner om at det skal spilles kamper også fredag.

– Algerie har jeg ikke så stor kunnskap om utover at jeg kjenner til to-tre spillere som spilte i den franske ligaen samtidig som meg. Island kjenner vi veldig godt. De lider av savnet av Aron Palmarsson, men har mange gode spillere. Så vi må gjøre jobben for å slå dem. Det er to gode lag, sier han om kampene som venter.

Tror mest på Frankrike

Noen norske spillere klamrer seg til håpet om at islendingene kan sjokkere Frankrike i neste kamp. Det vil gjøre at Frankrike må slå Portugal i siste kamp. Lagkaptein Bjarte Myrhol tror uansett at en eventuell hjelpende hånd vil komme fra franskmennene.

– Vi har tenkt en del på det, og vi har snakket om det innad i laget også. Vi har litt delte meninger. Jeg tror den største sjansen ligger i at Frankrike slår Portugal.

– Det blir ytterst interessant å se hvor mye de legger i kampen. Men det kan vi ikke gjøre noe med. Vi er nødt til å gjøre jobben selv. Vinner vi de to siste kampene, har vi åtte poeng. og det burde være nok til å gå til en kvartfinale, sier veteranen Myrhol.

Legger seg?

Det spekuleres litt i at Frankrike kan komme til å tape med vilje i siste kamp for å unngå Spania i en kvartfinale. Myrhol erkjenner at det ikke er et helt usannsynlig scenario.

At franskmennene kan ryke med to-tre mål mot Portugal for å skyve Norge ut av cupspillet, har han imidlertid ikke tro på.

– Det er det med å unngå Spania, ja. Det tror jeg kan være en tanke. Jeg tror franskmennene er for stolte til å tape med vilje for å få ut Norge. Men som sagt; det får vi ikke gjort noe med. Så det bruker jeg ikke tid og krefter på.