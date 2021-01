Japans statsminister nekter å gi opp OL etter rapport om avlysning

Suga sa i nasjonalforsamlingen fredag at han skal samarbeide tett med Tokyo og Den internasjonale olympiske komité (IOC), melder Reuters.

– Jeg er fast bestemt på å gjennomføre et trygt og sikkert OL som et bevis på at menneskeheten har overvunnet viruset, sa Suga i nasjonalforsamlingen natt til fredag norsk tid.

Uttalelsen kom etter at den britiske avisen The Times torsdag kveld skrev at den japanske regjeringen har konkludert internt med at årets sommer-OL må avlyses på grunn av koronapandemien.

Avisen viste til et ikke navngitt høytstående medlem i regjeringskoalisjonen i Japan. Det er enighet om at sommerlekene, som allerede er blitt utsatt ett år, ikke kommer til å bli holdt, uttalte kilden, som sa at fokus i stedet skulle rettes mot å sikre sommer-OL ved neste mulige anledning, som er i 2032.

– Ingen vil være den første til å si det, men det er enighet om at dette kommer til å bli for vanskelig, sier den ikke navngitte kilden ifølge The Times.

Etter å ha hatt god kontroll på spredningen av koronaviruset i store deler av 2020, har Japan – som mange andre land – opplevd en sterk økning i smitte. Litt over 4.700 mennesker er døde av eller med covid-19.

Undersøkelser i den japanske befolkningen viser at så mange som 80 prosent ikke tror det er mulig å gjennomføre sommer-OL, som etter planen skal starte 23. juli med rundt 11.000 utøvere på plass.