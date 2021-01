Spania og Danmark i rute til VM-kvartfinaler

Spanjolene ligger på 2.-plass i hovedrundens gruppe 1 og kjemper mot Ungarn om puljeseieren. De to lagene møtes i siste kamp mandag.

Torsdag fikk spanjolene en god start, og de ledet 16-13 halvveis. Så spilte Tyskland seg kraftig opp og tok føringen med tre mål omtrent halvveis i annen omgang.

Men de regjerende europamesterne fra Spania hadde mer på lager. Fra 22-25 scoret de seks strake mål og la grunnlaget for seier. Til slutt endte det med firemålsseier for en av favorittene til å vinne VM.

De to beste lagene i pulje 1 møter de to beste i Norges gruppe i kvartfinalene.

Tittelforsvarer Danmark i gruppe 2 holder også stø kurs mot kvartfinalene etter 32-23 over Qatar torsdag. Hærføreren Mikkel Hansen scoret åtte ganger for rødtrøyene, som står med full pott i hovedrunden før de to siste kampene.