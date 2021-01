Helsprekk for Tandrevold på svak norsk dag

Tre tilleggsminutter ble for mye til å hevde seg i toppen på normaldistansen over 15 kilometer i skiskytternes verdenscup, spesielt siden farten i sporet heller ikke var på topp. Tandrevold ble tredje best av de norske. Hun endte opp 3.38,4 minutter bak den østerrikske vinneren Lisa Theresa Hauser.

Det ga 33.-plass da 74 av 93 løpere var i mål.

Hauser skjøt én bom og tok karrierens første verdenscupseier. Julia Dzjima fra Ukraina ble nummer. Hun var den eneste av de startende som skjøt feilfritt og var 43,7 sekunder fra den øverste plassen på pallen.

Frankrikes Anaïs Chevalier-Bouchet skjøt én bom og var 1.04,7 minutter bak seieren på tredjeplass.

– I dag var jeg innmari sliten fysisk. Jeg startet bra på siste skyting, men ble sliten og da mistet jeg timingen. Jeg er skuffet, sa Tandrevold til NRK.