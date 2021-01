Jansrud før den legendariske Kitzbühel-helgen: – Noe som mangler

Ingen nordmann har vunnet utforrennet i Kitzbühel når det er blitt arrangert med full lengde ned den svært krevende løypa som kalles «Die Streif».

Jansrud vant rennet i 2015, men da var traseen kortet ned. Den gang mente Jansrud at det ikke reduserte gleden av å vinne i Kitzbühel, men at det er «to forskjellige renn».

– Seier i Kitzbühel er seier i Kitzbühel. Det har ikke så mye å si om det er renn fredag eller lørdag, eller om det er litt forkortet versjon. Men det er noe som mangler, da, sier Jansrud til NTB på et digitalt pressetreff.

Tirsdagens trening ble avlyst, så alpineliten trener onsdag og torsdag før det hele setter i gang fredag. Det første utforrennet erstatter det utsatte rennet fra Wengen. Deretter skal det legendariske Hahnenkamm-rennet på lørdagen kjøres før det er super-G på søndag.

– Må pirke godt

Atle Skårdal ble første nordmann til å vinne utforrennet i Kitzbühel i 1990. Lasse Kjus vant i 1999 og 2004 før Jansrud vant der i 2015. Da Skårdal vant, var det en sprintutfor med to omganger. Da Kjus vant, var det satt opp et ekstrarenn som følge av en utsettelse.

– Jeg er glad for at når det kommer til norske prestasjoner, må man pirke godt for å finne ting vi ikke har vunnet. Det er jo på en måte bra. Jeg er veldig motivert for å prøve å vinne fra toppen på lørdag. I 2015 vant jeg alle treningene fra toppen, så det føltes veldig riktig å vinne fra en litt lavere start, sier 35-åringen.

– Etter det har Aksel (Lund Svindal) vært nærmest. Det er en boks der som ikke er tikket av. Den får vi prøve å gjøre noe med.

Ikke ferdig

Jansrud har stilt til start 33 ganger i Kitzbühel. Tre ganger har Vinstra-gutten havnet på pallen. I tillegg til 2015-seieren har han en seier (2020) og en 2.-plass (2018) i super-G. Statistikken er alpinisten noe ambivalent til.

– 33 starter er jo mye. Det er en del starter fra tidligere år hvor det var mye læring, men mange kjører mye i Kitzbühel uten å vinne i det hele tatt. Så det å vinne utfor og super-G her, er jeg veldig fornøyd med, sier han.

– Samtidig har jeg vært nær noen år hvor en del feil har gjort at jeg ikke har prestert så godt som jeg har ønsket. Jevnt over er jeg enormt fornøyd med resultatene i Kitzbühel, men statistikken er jo ikke så enormt sterk. Heldigvis er det ikke over. Jeg håper å kunne raske med meg litt til, legger han til.

Skadene på det norske laget gjør at kun Jansrud og Kitzbühel-debutant Henrik Røa stiller til start.