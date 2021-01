Glimt får storkamper på løpende bånd: – Tøff, men artig start

Spilleplanen for Eliteserien ble presentert onsdag.

Bodø/Glimt møter først Brann 2. påskedag (5. april). Strømsgodset venter i kamp to før to av fjorårets utfordrere, Rosenborg og Molde, står klare for å revansjere seg.

I tillegg venter fjorårets bronsevinner Vålerenga i runde fem for bodøværingene.

Slik spilles den første runden 5. april:

Stabæk – Odd 15.00, Bodø/Glimt – Brann 18.00, Haugesund – Tromsø 18.00, Kristiansund – Lillestrøm 18.00, Mjøndalen Sandefjord 18.00, Rosenborg – Strømsgodset 18.00, Sarpsborg 08 – Viking og Vålerenga – Molde 20.00.

Pekepinn

Sesongstarten gjør at alle lagene som endte topp fire i fjor, har møtt hverandre innen runde seks.

– Det gir kanskje en tidlig pekepinn på hvem som har klart å utnytte vinteren best. Hvem som har fått laget til å sette seg først med tanke på innkjøp, salg og hvem som har fått mest ut av forberedelsene og er klare for de tøffe testene. Det blir spennende å se, sa landslagssjef Ståle Solbakken i Eurosports sending.

Starter på null

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen gleder seg.

– Det ligner veldig på det vi hadde i 2019 og i 2020. En tøff, men artig start på sesongen, sa Knutsen.

Bodø/Glimts eventyrlige sesong i 2020 endte med et overlegent seriegull med poeng- og målrekorder som ble slått.

– Først og fremst må vi være stolte med tanke på sesongen vi leverte i fjor. Vi begynner på null igjen. For Glimt er dette tidenes viktigste sesong. Vi har serie, cup og skal representere klubben og laget i Europa, som er en helt ny utfordring. Vår inngang er at vi skal tenke utvikling, og vi må løfte laget en del prosenter med tanke på 2020 om vi skal være med å konkurrere i Europa, sa Knutsen.