Viking anmeldt av NFF etter Berntsen-sparkingen

NFF bekrefter anmeldelsen overfor NRK. Viking har frist til 8. februar på å kommentere og komme med merknader før saken skal opp i doms- og sanksjonsutvalget hos fotballforbundet.

– Påtalenemnda mener at Viking har brutt fotballens regelverk, sier leder Espen Auberg i NFFs juridiske seksjon.

I november ble det kjent at Berntsen ikke fikk fortsette som hovedtrener. Det var Vikings AS-styre, og ikke Viking Fotballklubb, som gjennomførte forhandlingene med Berntsen. Det ble gjenstand for undersøkelse hos NFF, og nå er det anmeldt for brudd på NFFs interne regler.

Vikings daglige leder Eirik Bjørnø har foreløpig ikke uttalt seg om saken.