Martine Ek Hagen fikk premiepenger seks år etter

Martine Ek Hagen ble nummer to i verdenscuprennet i skiathlon i januar 2015, men ble tilkjent seieren i fjor sommer. Da ble det klart at russiske Julia Tsjekaleva var fratatt seieren på grunn av brudd på dopingbestemmelsene. Premiepengene som seieren ville gitt, hadde Hagen gitt opp å få for lenge siden.

– Jeg hadde gitt opp. Jeg hadde ikke tenkt å prøve engang, fordi det ikke har virket mulig å få til. Jeg regnet med jeg hadde fått beskjed om det var mulig å få premiepengene i etterkant, forteller Martine Ek Hagen til Dagbladet.

En seier ga i 2015 15.000 sveitsiske franc og en annenplass 10.000. Differansen på 5000 franc utgjør rundt 48.000 kroner.

– Det er helt rått

I utgangspunktet virket det nærmest umulig å spore opp pengene. Det internasjonale skiforbundet (FIS) la ansvaret på Norges Skiforbund (NSF), som igjen sa at pengene lå hos arrangørene i Rybinsk og det russiske skiforbundet, ifølge Dagbladet.

Til sist viste det seg at FIS hadde fått tilbake pengene fra Tsjekaleva. NSF kunne derfor komme med gladmeldingen til Hagen.

– Det er helt rått. Dette er en kjempebonus og kommer godt med. Å få litt ekstra penger på nyåret er helt nydelig, sier Martine Ek Hagen.