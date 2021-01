XXXL-mannen klar for nye brytekamper i VM: Jakobsens tøffe vei til comeback

Å skubbe seg på romerikskaren er ikke noen god idé. Han har sprengt skalaen når det gjelder draktstørrelse på landslaget og bruker XXXL-trøye.

Og det er stort sett muskler under tøyet hans og en matchvekt på cirka 115 kilo.

Jakobsen pådro seg en alvorlig kneskade i slutten av mars 2019. Den type rekonvalesens tar vanligvis opp til ett år. Men det stoppet ikke der.

– Nei, så kom koronapandemien. Til sammen gjorde det at jeg ikke spilte kamper på halvannet år. Det ble en lang vei tilbake, sier Jakobsen til NTB.

Men på veien skjedde det også gode ting. Jakobsen ble pappa da Harald kom til verden.

– Det var fint og ga meg også noe annet å tenke på i hverdagen, sier han.

Jakobsen har politiutdanning, men er proff i Toulouse i Frankrike.

Han er også en av få som spiller VM med det som ligner nesten langbukser.

– He he, det ser kanskje slik ut, men det er en form for knebeskyttere. Det gjør fortsatt vondt i kneet jeg skadet når jeg treffer bakken, sier Jakobsen.

– Det er godt å ha Henrik tilbake. Han bidrar med mye til laget både på og utenfor banen, sier landslagssjef Christian Berge til NTB.

Norge møter Algerie (fredag) og Island (søndag) i de siste to kampene i hovedrunden.