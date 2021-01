Hopplandslaget i ekstase: – Tett oppunder tidenes beste sesongstart

Det var en tydelig stolt sportssjef som møtte til digitalt pressemøte noen timer etter Lindviks seier.

– Sju seire, og vi skriver 17. januar. Det er nok tett oppunder tidenes beste sesongstart. Det hadde vært veldig hyggelig om vi kunne klare å fullføre det, sa Bråthen.

Flere seire kan det fort bli for et norsk lag med en rekke hoppere som hevder seg. Lindvik endte på toppen av en pall som også Robert Johansson inntok med sin 3.-plass.

Johansson skryter uhemmet av miljøet han er en del av.

– Det er en stor bredde i laget, og vi har mange kort å spille på. Det gir en enorm trygghet. Vi har mange karer som er kapable til å vinne hopprenn.

Et klart mål for hopplandslaget denne sesongen er å sikre en nordmann i den gule ledertrøya som vinner av verdenscupen sammenlagt for første gang siden Anders Bardal i 2012.

– Det er få ting som er bedre i jobben min enn å se norske gutter i gule trøyer. Det tenker jeg vi skal fortsette med, sier Bråthen.

Graneruds fartsproblem

Nordmannen som foreløpig kan ikle seg gult, Halvor Granerud, fikk det ikke helt til å stemme i Zakopane. Verdenscuplederen bommet med hoppet i finaleomgangen og endte på 23.-plass.

Tross flere gode resultater denne sesongen har Granerud slitt med å få skikkelig fart i tilløpet. Selv med et litt svakt sluttresultat i Zakopane er det optimisme å spore hos sportssjef Bråthen med tanke på farten.

– Det tok seg veldig opp i dag, så jeg tror vi har funnet ut av det. Vi fikk testet det gjennom dagen i dag, og det var kraftig positiv utvikling, sa Bråthen.

Ikke til NM

Torsdag skal det hoppes i NM i Granåsen, men der får ikke de norske verdenscuphopperne lov til å delta. Norges Skiforbund prøvde å få dispensasjon for hopplandslaget, men ble nektet karanteneunntak av lokale myndigheter.

Dermed må Granerud, Lindvik, Johansson og de andre norske verdenscuphopperne følge NM i hjemmekarantene. Det synes Lindvik er kjipt.

– Det er litt kjedelig å ikke få lov til å stille på grunn av korona, men sånn er det denne sesongen.

Karanteneplaner

Planene for hva han skal gjøre i karantene hjemme, er klare.

– Jeg skal nok få tatt noen knebøy med kjæresten på ryggen, så det skal bli bra det.

For Robert Johansson blir karantenetiden en kjærkommen mulighet til å tilbringe tid med familien. 30-åringen og hans samboer fikk nylig sitt første barn sammen, datteren Olympia.

– Prioriteten min er uten tvil å tilbringe tiden med familien. Så har jeg planer om å ta noen treningsøkter i en «karantene-gym».