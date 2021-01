Juventus feilet i nok en toppkamp

Arturo Vidal og Nicolo Barella scoret i hver sin omgang i Milano. Seieren tok Inter opp i 40 poeng, som er like mange som byrival Milan på tabelltoppen. Antonio Conte har ferten av nok en ligatittel han kan legge til på sin sterke CV.

Verre er det for Andrea Pirlo. Spillerlegenden strever med å rade opp seiersrekker Juventus er vant til å ha. Og søndag mislyktes Cristiano Ronaldo og co. i nok en toppkamp.

Riktignok ble Milan slått 3-1 tidligere i måneden, men tidligere i sesongen har de siste ni års Serie A-mestere som regel avgitt poeng mot antatt tøff motstand. Etter 17 kamper er klubben sju poeng bak teten.

Vidal ruvet i luften da han scoret mot gamle kjente etter tolv minutter. Han styrte inn et innlegg fra Barella. Like før hadde Ronaldo en ball i nettet, men scoringen bel annullert for offside.

Tidlig i 2. omgang doblet Barella til 2-0. Avslutningen føk opp i nettaket.