Norsk VM-utklassing av Sveits: – Viste mer utstråling og glede

– Vi er til tider bra. Gutta gjør en fantastisk innsats med mer tempo. Vi viste mer utstråling og glede. Nå må vi få alle spillere på banen. De må ikke bli mer syke, sa landslagssjef Christian Berge til TV3.

Sagosen var igjen i flott spillehumør. Sveits brukte alle triks i boken for å håndtere ham, men trønderen er nesten ustoppelig. Han stoppet på elleve mål.

En annen som slo til, var Harald Reinkind. Kiel-proffen brukte mye tid i vektrommet i coronaperioden. Det har gjort ham enda litt sterkere. Den ekstra kraften bidrar til suksess i Tyskland og nå på landslaget.

Reinkind og Sagosen vant mesterligafinalen i romjula kort før avreise til Egypt.

Dro ut

Kampen lørdag ble stoppet etter bare et par minutter etter at en katt hadde kommet seg inn bak det ene målet. Den ble fanget inn etter kort tid. Så gikk resultattavla i stå, og pausen dro ut.

Norge gikk etter hvert fra 3-5 til 9-5 i en meget god periode i 1.-omgangen. Sveits sjanset så med et ventet trekk: Sveitserne valgte å ta ut keeper og spille med sju utespillere.

Den varianten kan de godt. Og det gjorde kampen jevn igjen (11-10 til Norge) før Reinkind dro til med venstrearmen et par ganger og scoret.

Ved pause hadde Norge et sikkert grep med 17-13. 2.-omgangen avslørte styrkeforholdet ytterligere. Det ble en komfortabel norsk arbeidsøkt foran tomme tribuner.

Gøran Johannessen var sentral med mange mål og hyppige initiativ i angrepsspillet.

Trøbbel

Norge er likevel to poeng etter skjemaet hittil. Trolig må laget vinne sine fire neste kamper for å komme til kvartfinalen.

Christian O'Sullivan mistet Frankrike-oppgjøret torsdag etter sykdom, men var tilbake mot Sveits.

Petter Øverby sto over lørdag på grunn av magetrøbbel. Alexander Blonz pådro seg en vridning i venstrekneet på oppvarmingen. Det er uklart hva det betyr for ham og videre spill i VM.

Norge går videre til hovedrunden med to poeng med minst uavgjort mot Østerrike mandag. Det må en kollektiv norsk kollaps til for å unngå seier mot østerrikerne.

Frankrike blir kjempefavoritt mot Sveits samme kveld, og ny fransk seier betyr et perfekt utgangspunkt for VM-vinneren fra 2017.

I F-puljen som krysser mot Norges E-gruppe, tyder svært mye på at Portugal vinner alle sine kamper. Det vil gi dem fire poeng med videre. Sannsynligvis blir Island nummer to og får med seg to poeng.