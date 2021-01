ORF: Kilde kneskadd på trening – kan være omfattende

Det bekrefter Norges Skiforbund overfor NTB.

Det var den østerrikske TV-kanalen ORF som først rapporterte om Kildes fall og at det er risiko for at han har pådratt seg en alvorlig skade.

Kilde trente i østerrikske Hinterreit da ulykken skjedde.

– Det er lite informasjon ennå, det var et fall på super-G-trening. Det var en ren innerski, og så huker den tak, og kneet får seg et trykk. Det er skjer veldig fort, og jeg kjente noe rart i kneet, sier Kilde selv til NRK.

De første rapportene dreide seg om en mulig korsbåndskade, men det er for tidlig å fastslå det.

– Jeg frykter det verste, så klart. At det skal være noe alvorlig. Men foreløpig vet jeg for lite til å tro eller håpe noe som helst, sier Kilde.

Norges Skiforbund regner med å kunne komme med mer informasjon om skaden senere lørdag.

– VI kan bekrefte at Kilde har skadet seg på trening. Han er på vei til sykehuset for en undersøkelse. Vi vet mer om noen timer, sa alpinistenes sportssjef Claus Johan Ryste til NTB like før klokken 14.30 lørdag.

Dersom kneskaden viser seg å være alvorlig, kan resten av sesongen ryke for Kilde, som vant verdenscupen sammenlagt sist sesong.

Alpinlandslaget er allerede hardt rammet av skader. I forrige uke pådro både Lucas Braathen og Atle Lie McGrath seg kneskader i et storslalåmrenn i Adelboden. For alpinkometen Braathen er sesongen over.