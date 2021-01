O'Sullivan trolig spilleklar – sykdomsalarm i den norske VM-troppen

Landslagssjef Christian Berge hadde en kort digital før kamp-oppdatering tidlig lørdag ettermiddag.

Der kom det positive signaler om O'Sullivan. – Det ser sånn ut. Han har fått i seg næring og vært gjennom en treningsøkt, sa Berge på spørsmål om han får med seg O'Sullivan i kamp.

– Men vi har utfordringer med to spillere med mageproblemer, la han til uten å ville si hvem det dreier seg om.

Berge vil av taktiske grunner holde på laget til en time før avkast.

Vaksine

Etter det NTB erfarer var Simen Holand Pettersen av dem som følte seg uggen og hadde feber fredag.

Før avreise til Egypt ble hele den norske troppen vaksinert. Slik skulle den være noe skjermet for magesyken mange tilreisende til Egypt opplever.

O'Sullivan ble uvel torsdag, mens nye tilfeller i Norges leir dukket opp fredag og lørdag. En situasjon med magesjau er noe alle idrettstropper frykter, og det kan fort spre seg.

Realistisk håp



Norge tapte 24-28 mot Frankrike torsdag. Skal det være realistisk håp om norsk kvartfinaleplass, trengs en seier over sveitserne.

Sveits kom inn som reserve i VM og erstattet coronautslåtte USA. Sveitserne vant over Østerrike i sin åpningskamp torsdag. De tre beste fra Norges pulje kvalifiserer seg til hovedrunden. Med dit blir poeng og mål fra innbyrdes kamper i gruppespillet.

Tapet for Frankrike betyr at de norske gutta høyst trolig maksimalt kan ta med seg to poeng til neste fase i VM.