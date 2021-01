Lucas-tabber senket Real Madrid i supercupen

Tross en sterk 2. omgang ble det tap. Dermed blir søndagens finale et oppgjør mellom baskerklubben og Barcelona. Real Madrid må se langt etter sesongens første trofé i spansk fotball.

Karim Benzema skapte ny spenning med et reduseringsmål i det 73. minutt som først ble annullert for offside, men deretter godkjent etter VAR-gjennomgang.

Marco Asensio traff både stolpen og tverrliggeren da Real Madrid jaget på 0-2. Benzema fikk et mål annullert i det 82. minutt, og på overtid ble Real Madrid nektet straffespark for hands etter VAR-sjekk.

– Første omgang var vanskelig for oss. Vi kom ikke bra inn i kampen, og de scoret to ganger. Vi var mye bedre i den andre omgangen. Da ble det sjanser, stolpetreff, scoring, men vi greide aldri å få utligningen, sa Real-trener Zinédine Zidane til Movistar.

Martin Ødegaard ble igjen sittende på benken, selv om Zidane brukte fire midtbanespillere fra start. Casemiro var balansespiller bak Luka Modric, Toni Kroos og Marco Asensio.

Dårlig dag

Lucas hadde ikke dagen. I det 18. minutt serverte han Iñaki Williams en gratissjanse med en dårlig klarering, men pustet lettet ut da avslutningen gikk utenfor. Lettelsen varte ikke lenge.

Minuttet senere spilte Lucas rett til en motspiller, og Raul Garcia utnyttet feilpasningen da han satte inn 1-0 bak Thibaut Courtois.

Real-laget virket handlingslammet etter den smellen, selv om Zidane la om til den vanlige 4-3-3-formasjonen, og i det 38. minutt gjorde Lucas det verre da han dro Williams i trøya og laget straffespark. Raul Garcia fintet ut Courtois og gjorde 2-0.

Ved pause måtte midtstopper Raphaël Varane ut med skade. Zidane måtte bruke et bytte på en forsvarer selv om laget lå to mål under, den andre midtstopperen Sergio Ramos var halvskadd og Lucas hadde en marerittkamp og gult kort fra straffesituasjonen.

Våknet etter pause

Real Madrid hadde ballen klart mest i første omgang, men det var ingen tvil om at Athletic Bilbao var best.

Farligere ble hovedstadslaget etter pause. Både i det 62. og det 69. minutt var Marco Asensio nær redusering, men hans avslutninger traff målstengene bak Unai Simon.

Etter reduseringen jaget Real utligningen som ville gitt ekstraomganger, men Athletic hadde også store sjanser, som da Courtois reddet alene med innbytter Asier Villalibre.

Seks minutter på overtid sjekket VAR om Real Madrid skulle ha straffe etter at et framspill mot Asensio var borti armen til en Athletic-spiller, men svaret ble nei.

Til sist kunne Athletic juble over finaleplass. Barcelona venter i Sevilla søndag.