Marerittdebut for Stina Nilsson i IBU-cupen

Det var knyttet stor spenning til Nilssons debut i IBU-cupen torsdag. Den endte i en sportslig nedtur. 99.-plass ble fasiten.

Den tidligere langrennsstjernen var 7,6 sekunder bak teten allerede på første mellomtid. Etter én bom på liggende skyting økte avstanden.

På stående skyting ble det nye fire bom på Nilsson. Nilsson sliter i tillegg med å få opp farten i sporet. I mål var hun slått med tre minutter og 48 sekunder av den russiske vinneren Tatjana Akimova som hadde en bom på standplass.

Unna

– Jeg er ikke fornøyd, men jeg er glad for at jeg har fått det unnagjort. Jeg er ikke fornøyd med det jeg gjorde verken i sporet eller på standplass, sa Nilsson etter rennet.

Hun fortalte at hun hadde en tung i sporet, og at det gjorde at hun ikke klarte å hente seg godt nok inn til standplass.

– Jeg klarte ikke å time skuddene fordi jeg ikke hadde kontroll over børsa. Det kjennes bedre ut når alt stemmer. Denne gangen reagerte jeg for sakte, mente 27-åringen.

Hun sier også at det er noe helt annet å gå en 10 kilometer i fri teknikk i langrenn sammenlignet med en 7,5 kilometer i skiskyting.

– Det er derfor jeg har vært ydmyk med tanke på oppgaven jeg står overfor. Det er noe helt nytt å lære seg hver eneste dag.

Ny dag

Seierspallen torsdag ble helrussisk med Valerija Vasnetcova på annenplassen og Anastasia Sjevtsjenko på tredje.

Ingen av de norske utøverne imponerte å sprinten i Tyskland. Emilie Kalkenberg ble den beste på 23.-plass etter tre bom på standplass. Hun var 1.15 minutter bak vinneren.

Juni Arneklev ble nest av de norske på 25.-plassen. Med to bom var hun 1.18 bak.

Nilsson endte så vidt blant de 100 beste av de 129 startende med sin 99.-plass.

Lørdag venter det en sprint i Berber for Nilsson.