Fra gull til gråstein?: Danske VM-ambisjoner ble snakkis

Norge starter mesterskapet mot Frankrike (avkast 20.30 norsk tid) torsdag.

Det var kort før avreise til Egypt at den danske landslagssjefen Nikolaj Jacobsen kom med uttalelsen som mange har reagert på. Til avisen Politiken sa han at «målet er i første omgang å komme til kvartfinalen».

NTB har spurt 25 håndballeksperter fra hele Europa om å spå utfallet av VM. De mener at det står mellom Norge og Danmark denne gangen med Spania rett bak i rankingen.

– Både vi og Danmark ser veldig bra ut på papiret. Så vet vi alle at det er mange lag som kan være med å spille om det (gullet). Det er også en ny situasjon med mesterskap i en koronaboble, sier Sagosen til NTB.

Favoritter

– Det er riktig å si at Danmark og Norge er to av gullfavorittene. Men jeg synes det er mye vanskeligere å spå utfallet på herresiden. Det er så mange gode lag som kan ta medalje, sier Gøran Johannessen til NTB.

Han, og flere norske lagkamerater, smålo litt da de fikk vite at danskenes mål var å nå kvartfinalen.

– Det er jo litt defensivt at Danmark som tittelforsvarer har en slik målsetting. Det norske laget har i flere år sagt at vi går for gull. Jeg forstår ikke hvorfor ikke Danmark tør gjøre det samme, sier han til dansk TV 2.

To tap

VM-finalen spilles 31. januar. Norge tok sølv i 2017 og 2019. Da vant henholdsvis Frankrike og Danmark, begge vertsnasjoner med fordel av hjemmebane.

EM i fjor ble en ren dansk fiasko, og før VM har flere sentrale spillere blitt uaktuelle på grunn av sykdom og skader.

Den viktigste av disse er spillefordeler Rasmus Lauge. Likevel viste Danmark i to testkamper mot Norge før VM, at laget kan nå svært langt ikke minst på grunn av verdens beste keeper Niklas Landin.

De andre VM-kampene torsdag: Gruppe E (i 6.-oktoberbyen): Østerrike – Sveits 18.00. Gruppe F (i Kairo, nye hovedstadsbyen): Algerie – Marokko 18.00, Portugal – Island 20.30. Gruppe G: (i Kairo): Sverige – Nord-Makedonia 20.30. Gruppe H (i Alexandria): Hviterussland – Russland 15.30, Slovenia – Sør-Korea 18.00.