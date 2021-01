Barcelona til supercupfinale etter straffedrama

Selve kampen endte 1-1 etter ekstraomganger. Frenkie de Jong ga Barcelona ledelsen framspilt av Antoine Griezmann i slutten av første omgang, men Mikel Oyarzabal utlignet på straffespark tidlig i den andre.

Etter målløse ekstraomganger misset både de Jong og Griezmann på sine straffespark, men det gjorde også de tre første Real Sociedad-spillerne, deriblant Oyarzabal. Marc-André ter Stegen i Barcelona-målet storspilte i selve kampen og fulgte opp med to strafferedninger.

Verken Jon Bautista, Oyarzabal eller Willian José fikk ballen i mål bak ter Stegen, og etter at lagene hadde tatt tre straffer hver ledet Barcelona 2-0. Ousmane Dembélé, Miralem Pjanic og Riqui Puig satte inn Barcelonas straffescoringer, og det hjelp lite at Mikel Merino og Adnan Januzaj scoret på San Sebastian-lagets to siste.

Real Madrid møter Athletic Bilbao i den andre semifinalen torsdag. Finalen spilles søndag i Sevilla.